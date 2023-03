Espace Culture d’Aubel: quel est le coût des locations et qui est concerné ?

Les modalités (délai pour introduire la demande, remise des clés, état des lieux, etc.) sont reprises au règlement, de même que les différents tarifs.

Qui paye ?

Ainsi, la gratuité totale est proposée aux services communaux de l’entité d’Aubel, aux écoles, à l’académie de musique Hubert Keldenich, à la Croix-Rouge pour les collectes, au centre culturel Hubert Grooteclaes ainsi qu’à Aubel’Archiv. La gratuité partielle est accordée à l’unité scoute d’Aubel ainsi qu’à l’harmonie royale des Échos de la Berwinne et à l’Art-Minnie. "Les scouts pourraient de temps en temps rendre des services à la Commune, comme la gestion d’un parking par exemple", a avancé Aubel Demain, qui souhaite également certaines prestations gratuites de l’harmonie en échange des locaux. Un tarif "préférentiel" (80% du tarif de base) est mentionné pour les personnes, organismes, associations et clubs sportifs non précédemment cités et dont l’adresse ou le siège social est situé sur le territoire de la commune. Hors situation exceptionnelle (une activité d’intérêt communal ou général), les autres locataires devront s’acquitter du tarif de base, lequel peut prendre la forme d’un tarif horaire (les locations régulières) ou d’un tarif à la journée (les locations occasionnelles).

Et à quels prix ?

En chiffres, les salles polyvalentes (de 239 m2 et 189 m2), d’une capacité de 60 personnes, seront proposées à 15 € et 18,75 € de l’heure ou 120 € et 150 € par jour. La caution est de 200 € et le forfait nettoyage est de 50 €. La salle de spectacle (305 m2), d’une capacité de 100 personnes, sera facturée 25 € et 31,25 € de l’heure, ou 200 € et 250 € par jour (avec une caution de 500 € et un forfait nettoyage de 75 €). Enfin, les studios (de 24 à 44 m2, pour accueillir de 12 à 20 personnes) sont compris entre 6 € et 11,25 € de l’heure, tandis que la salle de musique (21 m2, 12 personnes) coûtera 6 € ou 7,50 € de l’heure. Quant au foyer haut, il coûtera 60 € ou 75 € par jour (caution à 200 €, nettoyage à 50 €).

La minorité Aubel Citoyen s’est abstenue, s’estimant mise de côté lors de l’élaboration de ce règlement.

Plus tard, les élus ont également approuvé l’achat de mobilier (chaises, tables, tabourets, armoires…) pour 42 350 €. Aubel Citoyen s’est à nouveau abstenu, réclamant un tableau avec le budget initial du bâtiment, le budget final et le coût d’utilisation (qui, espère-t-on à Aubel, devrait être inférieur à l’ancien Bailou et l’ancien centre culturel cumulés).