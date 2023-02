La réouverture de la crèche Pommes d’Happy à Aubel, prévue ce 1er  mars, est compromise

"On était justement allé faire une petite heure d’acclimatation sur place avec la petite hier après-midi. Puis, l’ONE nous a appris en fin de journée que la crèche est en faillite par défaut alors qu’ils le savent depuis lundi… C’est vraiment honteux", peste ce papa, exaspéré de l’attente.

Des discussions en cours avec le curateur

Dans ce courrier, l’ONE avance "mettre tout en œuvre pour poursuivre le processus de reprise des activités de la crèche au 1er mars 2023", et cela dans "la limite de ses moyens d’action". La porte-parole de l’Office de la naissance et de l’enfance, Sylvie Anzalone, évoque une situation "complexe et complètement indépendante de la volonté de l’ONE."

Des négociations ont eu lieu entre les différentes parties prenantes ce jeudi afin d’éviter la pose de scellés sur l’établissement "L’ONE a rencontré le curateur qui va dans les jours qui viennent rencontrer le pouvoir organisateur, parce que l’objectif de l’office, c’est vraiment de tout mettre en œuvre pour garder la solution trouvée et que la reprise qui a été prévue le 1er mars puisse avoir lieu !" Les discussions doivent ainsi encore se poursuivre dans les prochains jours.

Une réunion avec les parents ce lundi

Une rencontre est prévue ce lundi 27 février 2023 à 19h entre les parents et la nouvelle équipe.

"Je sais qu’il y a quelques parents assez nerveux à l’idée de cette réunion. J’espère que cette problématique ne va pas empêcher la réouverture le 1er mars", partage le bourgmestre, Freddy Lejeune, dont le fils est concerné par le sujet, et qui se dit ennuyé par le lieu de la réunion, organisée dans les locaux de l’ONE, place Delcour à Liège.

"Je ne comprends pas que cela ne se fasse pas à Aubel. Il n’y a peut-être pas assez de place dans la crèche actuelle pour recevoir tout le monde, mais on a d’autres salles disponibles à Aubel. Je vais prendre contact avec Monsieur Snackers de l’ONE ce jeudi. On va essayer de faire changer l’endroit et de les faire venir à Aubel: c’est plus facile de déplacer deux ou trois personnes qu’une quarantaine !"

"Hier, la nouvelle directrice, qui est très très bien, nous dit qu’on aura une réunion lundi à la crèche, sauf que le courrier annonce une réunion à Liège. On joue avec nos pieds", s’indigne encore ce même papa, qui outre les pertes financières liées à cette fermeture, qu’il chiffre entre 400 et 800 euros par mois, confie ressentir une fatigue morale. "On pense que l’on va en sortir et l’on n’en sort pas. Ce sont des questions de 3 ou 4 jours depuis deux mois et demi !"