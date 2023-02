Biofagnes, à Aubel, ouvre ce samedi 4 mars: on découvre (un peu) l'intérieur

"On est dans les dernières mises en rayon, et jusque maintenant tout se passe bien. On a un peu de retard mais dans un projet comme ceci, il y en a toujours. Rien que pour les frigos, on a perdu un mois et demi. On ne pouvait évidemment rien stocker sans eux."

Ayant réaménagé la réserve, ce qui a nécessité un contrôle des pompiers (avec, là aussi, un délai à respecter), le Biofagnes d’Aubel dispose d’une surface de vente de 460 m2. Au niveau des références, il pourra compter sur 8 000 à 10 000 produits. Quant à la récente fermeture du magasin de Theux, elle n’affecte en rien l’ouverture d’Aubel. "Non, car nous sommes une franchise et il n’y a pas de lien entre les deux. Cela fait plus d’un an que je discute avec Anne Frère pour le Biofagnes d’Aubel, mais ça ne va jamais tout seul pour les ouvertures de magasins, sourit Léon Ramen. Je pense que les Aubelois attendent d’avoir un tel magasin. Rien qu’en voyant les gens qui poussent les portes alors que nous ne sommes pas encore ouverts… C’est un bel endroit pour avoir un magasin bio. Et l’emplacement est important, car je pense que même les gens qui ne sont pas pro-bio pourront venir pour un dépannage, ou pour ne pas prendre la voiture en direction des autres supermarchés (les personnes âgées, par exemple). Ces personnes pourront venir chez nous."

Préserver l’âme du lieu

Les gondoles commencent à se remplir. Notamment pour le "non food" situé dans le fond du magasin. Au fond, la photo du vieil Aubel. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Léon Rampen a souhaité préserver l’âme du lieu, mais aussi la grande photo située dans le fond du magasin. "Une photo d’Aubel, il y a 60 ans, que l’on doit à Monsieur Stassen, on ne voulait pas s’en défaire car elle fait partie de l’endroit. C’est un local très intéressant. Il a une âme. Je suis de la région donc je connaissais évidemment le Grand Café d’Antoine. Mon père venait danser ici, nous, on allait au Real (rires). Mais les gens connaissent tellement l’endroit que j’ai souhaité maintenir, entre parenthèses, le nom du Grand Café sur les flyers qui seront distribués la semaine prochaine", conclut le patron de cette nouvelle épicerie bio.