Sekoia s'installe à Aubel: prêt-à-porter pour enfants et accesoires de lithothérapie

C’était important pour elle de proposer la lithothérapie car, formée dans ce domaine, elle souhaitait proposer des accessoires de qualité. "Ça fait plusieurs années que je voulais ouvrir mon propre magasin de vêtements pour enfants. On va retrouver de tout, des petits prix comme des marques." Côté collection, "je choisis au coup de cœur. J’essaye vraiment d’avoir des styles différents: d’un côté un peu plus sportif, comme les bombers, à un style un peu plus classique, avec la marque Babyface."

Elle s’est installée dans le centre d’Aubel. "Je viens d’Aubel et mes parents ont tenu le café Le Berry, c’est vraiment mon village d’enfance. Et puis, c’est un très beau village touristique !" Et Sekoia, "c’est un arbre qui grandit vite et, en même temps, ça rapproche avec la lithothérapie, donc l’ancrage dans la terre qui est vraiment important pour le bien-être. Ça allie les deux domaines. Le bien-être, ça passe par beaucoup de choses."

Le magasin est situé place Nicolaï 15. Il est ouvert les mardi et vendredi de 10h à 18 h, le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 10h à 13 h. Des brochettes de chiques seront offertes aux clients, jusqu’à ce dimanche 19 février pour célébrer l’ouverture !