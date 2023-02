Aubel: la crèche fermée suite à des soupçons de maltraitance va bientôt rouvrir

Réouverture le 1er mars

L’office de la naissance et de l’enfance lançait début janvier deux offres d’emploi pour tenter de rouvrir la crèche. Hugo Snackers, coordinateur de l’ONE pour la province de Liège, indique ce 17 février 2023 qu’une nouvelle équipe a été mise en place. "Une directrice et une puéricultrice ont été engagées par l’ONE et trois autres personnes sont à charge du pouvoir organisateur. L’équipe doit se rencontrer la semaine prochaine pour prendre connaissance et puis ne fût-ce que relancer l’activité au point de vue logistique, mettre le chauffage, se fournir en nourriture, etc." L’établissement de la rue Tisman pourra ainsi rouvrir ses portes le 1er mars, certains enfants pourraient être cependant accueillis plus tôt dans le cadre de petites familiarisations.

Si le contact avec les parents a été repris, certains n’ont pas attendu pour trouver d’autres solutions. Ce papa nous confiait par exemple le mois passé avoir dû prendre trois semaines de congé et avoir fini par dénicher, malgré la pénurie de place, une nouvelle crèche pour sa petite fille. "L’accueil est autorisé pour 39 places. Ce n’est pas possible de dire combien de familles sont toujours là. Il y en a qui ont trouvé des solutions provisoires et puis d’autres ont quitté la crèche évidemment", admet le coordinateur.

Si cette réouverture est un soulagement pour de nombreuses familles, cette nouvelle équipe reste toutefois provisoire, le temps de trouver un repreneur. "L’ONE n’a pas vocation à gérer le milieu d’accueil. On a voulu agir, régler la situation d’urgence, après on se donne un peu plus de temps."