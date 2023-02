Principale préoccupation des autorités communales, l’ancien Bailou (qui appartient à la commune). Freddy Lejeune annonçait, en janvier 2019, vouloir y aménager des logements pour les jeunes ménages (des habitations deux ou trois façades, pas un immeuble à appartements). Une volonté réaffirmée en décembre 2021 et en décembre 2022, avec aux budgets une somme de 15 000 € et de 25 000 € (actualisée) pour démolir l’ancienne école de l’État. Et le bourgmestre ne compte pas traîner en chemin. "J’espère pouvoir démolir le bâtiment cette année afin d’éviter qu’il ne soit squatté. Mais les scouts ne déménageront qu’après leur camp de l’été (en septembre), moment où ils apporteront leur matériel au centre culturel. Et l’harmonie, qui organise son concert annuel le 25 février 2023, déplacerait son matériel d’ici mars. On a déjà l’étude concernant l’amiante sur ce bâtiment, on voudrait qu’il soit démoli en 2023", annonce Freddy Lejeune.

Ouverture du centre culturel le 28 avril

Si ces déménagements sont désormais possibles, c’est parce que le chantier du nouveau centre culturel ( plus de cinq millions d’euros), entamé en octobre 2019, est… achevé ! La réception était prévue pour la fin de la semaine dernière avec l’échevin des Travaux de la Commune d’Aubel. Et le futur gestionnaire a été sélectionné et désigné lundi dernier (24 candidats ont postulé, 9 ou 10 ont présenté l’examen oral et une personne a été sélectionnée lundi matin et approuvée par le conseil communal du 30 janvier). "Nous organiserons une inauguration le 28 avril et un week-end de portes ouvertes fin avril pour la population. Il n’y a plus rien à faire, tout est terminé. Il ne reste, je pense, que la visite de la zone de secours", conclut le bourgmestre.