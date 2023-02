La zone économique, rue de Battice à Aubel, étendue pour accueillir des artisans, pas des commerces

"On a trouvé des investisseurs pour développer la zone pour les artisans, parce qu’il est clair que l’on exclut les commerces de toute la zone pour ne pas pénaliser le centre en sortant des commerces du cœur de village", indique l’échevin de l’Urbanisme, Francis Geron. Il insiste: "C’est une extension de la zone économique, en étant clair qu’au départ il n’y avait pas de commerces, on en a déjà toléré beaucoup trop… et maintenant c’est fini. On peut remplacer un commerce par un existant, mais on n’en crée plus de nouveau !"

La société Badelim, de Marcel Baguette et Bernard Delhez, projette ainsi la création de 26 parcelles entre la route de Battice et de Messitert. "Il y en a des petites et des grandes. Il y en a 26 dessinées au départ, car c’est plus aisé d’en faire par la suite une grande au départ de deux petites que le contraire. Le but est plutôt de prévoir que l’on ait bien les branchements pour chacune des énergies."

Bassin d’orage et zone tampon

Deux voiries (sans issue) doivent ainsi être créées, une dans le prolongement de l’embranchement existant, avec une aire de rebroussement pour les pompiers, puis de façon perpendiculaire à la première.

La demande de permis inclut l’abattage d’arbres, mais ils ne devraient pas être nombreux selon l’élu, car la zone se trouve en grande partie dans un ancien champ de maïs. "Une zone tampon", une barrière de verdure, doit par ailleurs être créée en périphérie "pour couper la vue sur le zoning". Un bassin d’orage est également prévu pour tempérer la récupération des eaux de pluie.

De gros travaux d’égouttage seront également réalisés par la même occasion. "Le réseau, rue de Battice, n’est plus capable d’absorber, donc il y a un nouvel égout qui se crée. Il descend la rue de Battice en parallèle dans les accotements pour ne pas être dans le domaine du SPW et on a son accord pour se raccorder en traversée de voirie sur la N648, dans la descente de la Berwinne. Cela résout en même temps un problème interne à la Commune." Le début du chantier est envisagé pour la fin de l’année.