Nouvelle étape pour les 117 logements à Aubel

Étendu sur un périmètre de 18,9 hectares, ce projet a donc été soumis à enquête publique avec, à la clé, 16 réclamations. Un nouveau quartier de 110 à 117 logements pourrait voir le jour (aucune demande de permis d’urbanisme n’a encore été formulée à ce stade) et les riverains ont soulevé des interrogations sur le ruissellement des eaux, le parking rue de Battice, les liens avec le lotissement de la Driesch 1, les espaces de jeux, les plantations ou encore la densité et la mobilité.

Des ajustements ont été mis en œuvre afin de "répondre aux remarques", comme l’a exposé en conseil Suzanne Jadoul, du bureau d’études SEN5 agissant pour le compte de Batico. Ainsi, la densité est "conforme à la proximité avec un centre rural", il n’y aura pas "d’accroche vers la Driesch 1 sauf pour les véhicules de secours", les cheminements sont repris "à titre indicatif", un éclairage intelligent et des abris pour la faune sont prévus, cinq mètres de haies seront replantés pour un mètre enlevé, la ligne haute tension sera enterrée, il y aura un espace de "convivialité dans la Cité Saint Hubert", etc.

Toujours une crainte pour la mobilité

Le président du conseil, Frédéric Debouny, a rappelé, à juste titre, que le projet "suscite beaucoup d’émotion". "La mobilité et les eaux usées inquiètent mais, et c’est quasi unanime, on sait qu’on a besoin de logements à Aubel. En termes de mobilité, je reste un peu sur ma faim par rapport aux critères car les faits sont là: ça va amener de la mobilité en plus. On y sera attentif", a-t-il commenté.

Pas de réponse individualisée

Le nouveau conseiller communal Joël Jacob (âgé de 50 ans et citoyen de La Clouse, il remplace Marc Stassen depuis ce lundi au sein du groupe Aubel Citoyen) a regretté l’absence de réponse individuelle pour les 16 citoyens qui ont formulé une remarque. Benoît Dorthu a estimé que le conseil, filmé et en séance publique, avait apporté les réponses, et que "c’est l’occasion de faire de la démocratie active". La Commune ne compte donc pas leur écrire. Les principaux concernés apprécieront…