Le Club des Cinq quitte le tennis d’Aubel et rouvre le 1er  février rue de la Kan

"Nous étions sur les entités du Tennis Club depuis mai 2019 mais nous avons acheté un bâtiment où nous allons rassembler le privé et le professionnel pour y développer un restaurant qui sera toujours familial. La différence, c’est que nous aurons une table de 10 à 12 personnes dans la cuisine, une sorte de table d’hôtes en plus de la salle de 24 places. Quant à la cuisine, on gardera le même style: une carte brasserie et des suggestions plus gastronomiques", explique Manon Reenars.

Le club house du tennis accueillera Nicolas Rock (du Berry) et Olivier Deroanne (de l’ancien Panier Gourmand). "On va refaire une cafétéria de club de sport, ouverte uniquement pendant la saison (du 15 avril au 30 septembre, avec possibilité de location en dehors de cette période) et en soirée (17h sauf le week-end). Il y aura de la toute petite restauration, c’est-à-dire croque ou cornet de pâtes", sait Nicolas Rock.