La Commune montrait directement son intérêt et ses faveurs pour cette implantation, mais le service des implantations commerciales refusait ce déménagement fin août/début septembre en raison d’une perte de l’affectation commerciale des lieux, vides depuis plus de deux ans. Casa partait en recours dans la foulée et, le 8 décembre dernier, ce sont les autorités communales d’Aubel qui étaient entendues par la direction des implantations commerciales, avec une même ligne de conduite: un avis favorable.

La bonne nouvelle est tombée cette semaine pour Casa qui a obtenu gain de cause afin de pouvoir s’implanter à Aubel, moyennant quelques adaptations liées à la mobilité douce.

Le personnel, qui avait pu être réaffecté ailleurs en attendant, va donc pouvoir s’installer à Aubel, sans aucun doute dans le courant de cette année, une fois les aménagements réalisés.