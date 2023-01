Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (1): Freddy Lejeune, à Aubel

L’année 2023 s’annonce également bien chargée pour la Commune, avec l’aboutissement de plusieurs gros projets dont les habitants entendent parler depuis de nombreuses années déjà: "En 2023, ce sera l’ouverture du centre culturel, qui est en construction depuis deux ans. C’est la grosse nouveauté et ce sera un plus au niveau culture pour Aubel. Puis, on a pas mal d’autres projets que nous avons lancés: on espère la concrétisation de l’hôtel avec la revitalisation urbaine ou encore du terrain de padel au niveau sportif. On espère surtout finaliser et lancer les procédures courant 2023 pour le très gros projet de la Driesch 2. Ce seront des maisons unifamiliales qui iront à côté de la Driesch 1, c’est l’entreprise Batico qui gère ça. Cela va changer la physionomie de ce coin-là. C’est une demande, il faut urbaniser au maximum tout en respectant toutes les études de sols de la ZACC, etc. Cela fait 20 ans que l’on est dessus, donc on espère que cela va aboutir cette fois-ci !"