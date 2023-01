De belles années à venir pour le champion du monde de magie, l’Aubelois Laurent Piron

"C’était plutôt une année exceptionnelle, nous confie-t-il, avant de revenir sur cette consécration. Les championnats du monde de magie, c’est quelque chose dont on rêvait depuis des années. On est très contents du résultat évidemment. Notre nom sera gravé dans l’histoire de la magie à jamais, c’est une fierté ! Puis, cela apporte de la reconnaissance dans le milieu de la magie"

C’est ainsi qu’à son retour de la compétition, il était contacté par David Copperfield en personne. "Il m’a dit qu’il fallait que je vienne à Vegas pour qu’il voie le numéro en live (NDLR: Paper Ball) . C’est ce que l’on a fait, on a joué dans son théâtre, devant lui et son équipe créative et technique. C’était incroyable de passer du temps avec lui, et d’une telle qualité, à discuter magie au restaurant, à visiter son musée, son hangar. C’était un rêve de gamin !"

Nouvelle version

Le titre de champion du monde le fait également connaître auprès du grand public. Toutes ses représentations sont complètes depuis lors, "alors que le spectacle est le même qu’il y six mois".

L’Aubelois, qui habite désormais à Dalhem, est ainsi amené à se produire dans de plus grandes salles, et cela demande quelques adaptations. La compagnie Alogique va ainsi profiter en 2023 – "que les conditions de spectacles soient toujours compliquées à l’international entre Covid et guerre en Ukraine" – pour remastériser son dernier spectacle, Battement de peur. "On se rend compte que le spectacle, il fonctionne très bien, mais pour une salle de 300 ou 400 personnes. Notre but va être de le grossir pour le faire rentrer dans des salles plutôt de 700 ou 800 personnes, faire plus grand et plus beau, en retravailler l’aspect visuel, la mise en scène, l’écriture, ajouter des tours de magies et retravailler ceux que l’on a déjà pour les rendre plus visuels."

La 1re représentation de cette nouvelle version aura lieu à Mons le 21 septembre, mais une date est déjà fixée à Welkenraedt, le 17 décembre 2023, avant de partir à l’international.