Un million d'investissements en 2023 à Aubel

La Commune d’Aubel a acté lors du conseil de ce lundi 19 décembre 2022 pour 1 320 000 euros d’investissements en 2023. Cette somme permettra entre autres de désigner un auteur de projet pour l’extension du bâtiment du CPAS en un espace polyvalent (50 000 euros dans le cadre de Cœur de village), ainsi que pour la démolition de l’ancienne école de l’État (25 000 euros). Ce montant permettra aussi d’acheter divers véhicules (pour 40 000 euros) et de l’équipement pour le nouveau centre culturel (100 000 euros) ; de remplacer l’éclairage public par du LED (30 000 euros) ; et d’acheter des radars préventifs mobiles (7 500 euros) notamment pour la rue de Merckhof. La mobilité douce n’est pas laissée de côté avec "l’aménagement de parkings pour vélo et la connexion entre la ligne 38 et la zone commerciale (derrière le Okay) dans le PIMACY, ainsi que l’achat de terrains pour le projet d’extension de la ligne 38 vers le cimetière américain (pour 115 000 euros)", précise l’échevin des Finances, Benoît Dorthu. 150 000 euros sont également prévus pour la réfection de la route de La Clouse (comprise dans le PIC).