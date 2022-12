"Nous avions des impératifs techniques, sur l’électricité, etc. C’est la raison pour laquelle nous avons un peu de retard. Ces travaux d’aménagement du magasin sont en cours depuis un certain temps. Mais, ici, nous pouvons annoncer une ouverture à Aubel en janvier 2023. On peut dire mi-janvier, mais la date précise n’est pas encore certaine car cela dépendra évidemment de l’évolution des travaux", annonce Anne Frère, initiatrice du projet Biofagnes qui compte désormais les quatre magasins (avant Aubel) de Theux, Neupré, Dolembreux et Barchon, mais également une cinquantaine de collaborateurs et plus de 150 fournisseurs.

D’ailleurs, la liste des collaborateurs va devoir s’allonger avec l’ouverture prochaine du Biofagnes Aubel. Sont effectivement recherchés des collaborateurs polyvalents, un assistant manager, un employé comptoir et des étudiants (candidature à envoyer à info.aubel@biofagnes.be). "On parle, dans un premier temps, de 2,5 à 3 emplois. Mais il faudra voir comment se passe le démarrage."

À Aubel, les clients retrouveront toutes les références bio qui ont forgé le succès de Biofagnes. La qualité et la fraîcheur seront, ici aussi, des priorités. "Nous avons entre 6 000 et 10 000 références dans un Biofagnes. Aubel comptera tout ce qu’on trouve dans les autres Biofagnes, avec entre 7 500 et 8 000 références vu l’espace disponible", conclut Anne Frère.

Léon Rampen, porteur du projet (c’est une franchise) et originaire du Pays de Herve, entend "rester dans la lignée des Biofagnes". "Je viens de l’horeca (j’ai eu une brasserie restaurant à Beaufays) et j’ai tenu des magasins dans ce style, je ne serai pas trop dépaysé", sourit-il.

Encore un petit mois pour pouvoir découvrir ce nouvel espace, à l’ancien Grand Café d’Antoine.