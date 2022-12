Casa en recours pour son magasin d’Aubel

Dès l’origine de la demande, la Commune d’Aubel se montrait favorable à l’arrivée des emplois verviétois pour ce magasin inclus dans un groupe actif sur huit pays. Mais le département des implantations commerciales (situé à Jambes) a refusé l’arrivée de Casa à Aubel, car "la vocation commerciale du bâtiment n’est plus officiellement reconnue puisque cela fait plus de deux ans qu’il n’est plus occupé", apprenions-nous en séance du conseil communal le 12 septembre dernier.

Le dossier n’est pas clôturé pour autant, puisque Casa a introduit un recours afin de pouvoir ouvrir rue de Battice. "Le fonctionnaire des implantations commerciales a refusé l’arrivée de Casa mais nous serons entendus ce jeudi 8 décembre à Namur dans le cadre du recours. Si la Commune s’était opposée à l’implantation d’une pharmacie (qui doit rester proche du centre du village), elle s’était montrée plus favorable à celle de Casa puisqu’on parle de petits meubles qu’il faut aussi pouvoir charger dans une voiture", nous confie le service de l’Urbanisme d’Aubel.

Le bourgmestre Freddy Lejeune, en charge du Commerce, soutiendra la même version. "On n’a pas changé d’avis par rapport à la première mouture. Nous avions été auditionnés par l’observatoire du commerce et nous avions émis un avis favorable. Nous estimons que la situation se présente bien pour implanter un Casa là. Il y a certes eu deux plaintes, mais nous n’avons pas bien compris la motivation du fonctionnaire des implantations commerciales qui a refusé Casa. Ils sont allés en recours, on sera entendus, mais nous ne changerons pas notre avis." Déjà un soutien de marque pour Casa.