Enquête publique de la Driesch: une dizaine de courriers reçus

Ainsi, ce mercredi après-midi, c’est au service de l’Urbanisme que fut proclamée la clôture de l’enquête. Une dizaine de courriers ont été envoyés au Collège communal (quelques-uns par voie postale, le reste par voie électronique). Ces derniers regroupent des remarques et observations qui seront analysées par le département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (à Namur) et par le comité de suivi pour indiquer au promoteur s’il doit (ou non) adapter son dossier. Le SOL remanié en tenant compte de l’ensemble des avis (y compris de la fonctionnaire déléguée) devra repasser une troisième fois au conseil communal d’Aubel, avant publication au Moniteur belge.