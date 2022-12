Aubel : 8e édition du village gourmand, avec 23 chalets à découvrir

"On ne l’appelle pas un marché de Noël, car on est vraiment sur l’idée d’un village gourmand. C’est la huitième édition et nous n’avons jamais refusé personne, certains sont même avec nous depuis le début. Cette année, nous aurons 23 chalets. Tous sont occupés et le service des Travaux, exceptionnel, s’occupe du montage depuis au moins deux semaines", présente Kathleen Perée (Aubel Demain), échevine du Tourisme.

Ainsi, les Aubelois retrouveront le Moulin du Val-Dieu, la cidrerie Stassen, la poissonnerie Spronck, Mixing & Cocktails, le Casse-Croûte, la Taverne aubeloise, Enjoy by Ethan, le Club des Cinq, Storie di Vino, le Berry, Didier Smeets, Raph Cook’s, O Bel Frites, l’Apérothèque, le Grain d’Orge, la Commanderie 7, Aux Deux Frères, la boulangerie Remacle, Yves Emoi ou encore le Cochon embouteillé. "Et on accueille de nouveaux commerçants, à savoir La Scala, Bella Vita et Perlo do Brasil, une première édition où ils nous présenteront de nouveaux produits", souligne l’échevine qui n’avait qu’une règle: présenter quelque chose de gourmand, de gastronomique. Et cela passe par des tartes flambées, de la bisque, du saumon fumé, des huîtres, du foie gras, des burgers, du chocolat… Sans oublier les spécialités locales d’une région qui se distingue dans les cidres et autres boissons houblonnées.

Un peu moins d’éclairage et, surtout, moins longtemps

"Ça se présente très, très bien, reprend Kathleen Perée. Ce début de semaine, on a placé l’éclairage. On l’a un peu diminué par rapport aux autres années: nous réduirons la quantité de lumière et, surtout, le temps d’éclairage. D’habitude, nous laissions tout allumé en permanence. Ici, nous éclairerons le village gourmand uniquement pendant les heures d’ouverture." Une décision dictée par la hausse du coût des énergies mais également par une certaine logique de sobriété… que les visiteurs du village gourmand devront également respecter avant de rejoindre leur domicile en voiture ce week-end. Un vrai défi !

Places Nicolaï et Albert 1er. Ce vendredi de 17h à minuit. Samedi de 16h à minuit. Dimanche de 10h à 20 h.