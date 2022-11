L’Afsca pointe une erreur à l’abattoir d’Aubel

Benoît Dorthu (Aubel Demain), en charge de l’Abattoir, a mentionné que l’abattoir avait énormément de travail. "Il y a parfois des pratiques qui sont en place et qui n’étaient pas opportunes. L’Afsca a mentionné une pratique non conforme pour l’HACCP (NDLR: Analyse des dangers – Points critiques de contrôle). Nous avons reçu un procès-verbal avec une audition et nous avons pris des mesures correctives immédiatement. Nous les avons complétées par l’embauche d’un responsable qualité à temps plein. Notre responsable qualité est en maladie depuis quelque temps et notre consultant vétérinaire n’est pas là 24 h/24, ni chaque jour. L’Afsca nous a sollicités et nous avons donc répondu que nous souhaitons l’embauche d’un responsable qualité. Le collège a validé, ce lundi, le profil de fonction: l’appel à candidatures est lancé. Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver, mais tout est perfectible et nous serons vigilants à améliorer notre process au quotidien. Nous avons eu énormément de contrôles, 26 sur une année: environnement, électricité, qualité, bien-être animal… Celui-ci a révélé une mauvaise pratique, elle est corrigée. Chacun joue son rôle."

Léon Stassen s’est étonné de l’absence de contrôle de la part du nouveau directeur, mais ce type de pratique est antérieur à son arrivée. "Je peux difficilement le mettre en cause", a défendu l’échevin.

La Commune va donc embaucher. "Si on ne se donne pas les moyens de respecter ce que dit l’Afsca, on n’y arrivera pas. C’est un outil indispensable pour la Commune, il faut qu’on le suive de près", a enchéri Francis Geron (Aubel Demain).

La sanction pour la Commune, à l’heure actuelle, est une obligation de se mettre en ordre dans les deux mois. "La santé publique et la sécurité alimentaire nous concernent tous. Même à dix minutes près, on doit être en ordre. Le poste de responsable qualité est un rôle clé de l’abattoir, il faut absolument le remplacer. Il fallait réagir il y a un an ou un an et demi", a relevé Jacques Piron (Aubel Citoyen). "Nous avons eu plus recours à notre consultant et l’assistante qualité a pris une part du relais, mais on se rend compte aujourd’hui que ce n’était pas suffisant. On a également cherché à le remplacer avant, nous n’avions eu aucune réponse. Ici, on lance un contrat à durée déterminée, et évolution vers d’un CDI", lui a répondu Benoît Dorthu.

Lors du dernier audit, l’abattoir était considéré comme "vieillissant mais conforme aux normes, et l’un des plus rentables de Wallonie".