Bonne nouvelle: la taxe sur les déchets ne changera pas en 2023 à Aubel

Les tarifs d’Intradel étant inchangés (56,19 €/an par habitant), le coût vérité reste fixe ainsi que la taxe pour la collecte et le traitement des déchets pour 2023 : 80 € pour les isolés, 115 € pour deux personnes, 130 € pour trois personnes et 145 € pour quatre personnes et plus. Le forfait collectes et pesées reste le même, ainsi que l’abattement pour les enfants en bas âge et la prime pour les langes lavables.