La fête de la Saint-Hubert, à Aubel : des cavaliers toujours plus nombreux

Mais le grand moment du week-end c’est la bénédiction du dimanche matin. Après la grande messe, sonnée par les trompes du Duché de Limbourg, le cortège équestre s’élancera de la locomotive de la rue de la Station vers midi pour recevoir la bénédiction du prêtre place Ernst. Le nombre de cavaliers présents à l’événement est toujours croissant selon Jacques Scheen, président de la Société royale Saint-Hubert depuis une dizaine d’années: "Toutes les années, on remet des médailles aux cavaliers, on est toujours limite, si pas trop court ! Le succès reste. On est autour des 300 participants."

Ceux-ci proviennent bien sûr des manèges de la région, mais aussi de plus loin. "Les amateurs de chevaux connaissent l’endroit et le rendez-vous. Ils viennent vraiment de partout, il y a même un groupe d’Allemagne, d’Aix-la-Chapelle, des habitués", note le président qui a du mal à identifier les ingrédients de ce succès. "Est-ce l’endroit qui fait que… Il y a toujours plein de gens à Aubel avec le marché le dimanche, imaginons que là-dedans il y a des amateurs de chevaux, ils prennent le temps de venir à cheval ce dimanche-là et ils profitent d’une belle journée !" Mais les petits animaux de compagnie sont bien sûr également les bienvenus.

Concert-apéritif

Le président invite ensuite le public à suivre le cortège jusqu’au hall sportif où il y aura dans la foulée "une heure de concert avec l’harmonie d’Aubel, les Échos de la Berwinne, sous un chapiteau chauffé, suivie d’une animation musicale jusqu’à 15 heures, voire 16 heures si le public est là".

Le mardi, ce sera finalement avec le marché de la Saint-Hubert "et ses camelots" ainsi qu’avec le spectacle de marionnettes au cercle paroissial (13 h 30) que les festivités s’achèveront. L’affluence aux différentes activités est fort tributaire de la météo, la société Saint-Hubert organisatrice espère ainsi que le soleil sera de la partie. D’autant plus après la crise sanitaire. "On a eu le Covid dans les pattes pendant deux ans… on se relève et on essaie de faire au mieux !"