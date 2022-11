"En lançant mon nouveau magasin (NDLR: rue de Battice, en 2020, après 38 ans place Nicolaï) , je rêvais de pouvoir encore mieux faire la part belle aux produits régionaux. Aux côtés des sirops, confitures, des jus de pommes, des produits de la pisciculture, des cidres, de grands rayons de bières régionales et de vins régionaux ont trouvé naturellement leur place dans notre nouveau magasin. La qualité et le succès de ces produits m’ont donné l’idée de combiner bières et vins régionaux en faisant vieillir la bière dans des fûts ayant servi à vieillir des vins", indique l’Aubelois par voie de communiqué, reprenant ici un filon déjà exploité par d’autres brasseries régionales.

Ainsi, Stassen Vin s’est allié au Domaine de la Marnière et à la Marcus Beer de Marc Ravet (qui a lancé sa recette en 2017, remportant un concours lancé par la Brasserie {C}). "Marc Ravet est expérimenté en vieillissement de ses bières dans des fûts de Meursault et de Givry. Jérémy Materne, notre responsable bières spéciales, l’a contacté pour qu’il analyse la possibilité de combiner la Marcus Beer avec le vieillissement en fût de chêne des vins de Benoît Heggen, une référence régionale en matière de vins belges de très grande qualité", poursuit Marc Stassen. Utilisant des fûts de Chardonnay et de Pinot noir, deux breuvages ont éclos après huit mois de vieillissement. Mentionnés à 7%, ils mettent en relief, sous une étiquette réalisée par l’artiste liégeois Toska, les particularités de la Marcus Beer.

Une triple « Plaisir de la Bière »

Parallèlement à cette double arrivée, Stassen Vin élargit sa gamme "Plaisir de la Bière", déjà riche de la cuvée du Vieil Aubel (brassée à Val-Dieu), de la Violette (confiée au Grain d’Orge) et des numéros 1 (blonde) et 2 (IPA) de la brasserie Expériment’Ale de Johan Riga. La numéro 3 (une triple à 9%) vient justement de faire son apparition dans les rayons, aux côtés d’autres "arrivées" en rhums, vins rouges ou blancs (des productions personnalisées pour Stassen Vin, à déguster gratuitement le 12 novembre prochain).