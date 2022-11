Driesch 2 à Aubel : l’enquête publique est ouverte

Ce projet, à l’initiative de la société Batico de Welkenraedt (représentée par Georges Corman), est déjà passé à deux reprises au conseil communal d’Aubel. Le 14 février, les élus découvraient ce S.O.L. présenté par le bureau Sen5. Sept mois plus tard, après l’étude d’incidences environnementales, le Conseil s’exprimait une nouvelle fois, avec moins d’empathie cette fois puisqu’il imposait une réduction du nombre de logements (maximum 30) à l’hectare sur la parcelle détenue par Batico (entre 84 et 100 logements sur la poche C, avec un maximum d’environ 150 logements au total si toutes les poches étaient urbanisées… ce qui ne sera pas le cas). Un conseil qui confirmait sa position le 10 octobre en s’assurant d’être "dans les clous au niveau juridique".

Depuis lundi dernier, et jusqu’au mercredi 30 novembre à 16 h, ce sont les citoyens qui ont la parole. Ils sont invités à formuler leurs réclamations et/ou observations au Collège communal et peuvent consulter le dossier au service de l’Urbanisme de la Commune (place Nicolaï 1) les jours ouvrables de 9h à 12h et de 13 h 30 à 16 h 30. Des "nocturnes" sont mêmes prévues jusqu’à 20h les jeudis 3, 10, 17 et 24 novembre, preuve s’il en fallait du soin accordé par l’autorité communale à ce dossier crucial pour le développement du centre d’Aubel.

Au terme de l’enquête, le S.O.L. repassera une troisième fois au conseil communal pour adoption, avant publication au moniteur belge.

Réclamations par courrier: Collège communal, place Nicolaï 1, 4880 Aubel. Par téléphone: 087 688 295. Par courriel: urbanisme@aubel.be ou directement au service de l’urbanisme.