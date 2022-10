Le 18e festival du jeu et du jouet, organisé par la Ligue des Familles, était de retour au centre culturel, ce dimanche, après une édition virtuelle. Découvrir de nouveaux jeux et passer du temps en famille, c’est le mot d’ordre de ce festival. À l’heure où les réseaux sociaux et la technologie sont très présents dans nos relations sociales, le centre culturel d’Aubel était plongé dans une atmosphère d’un autre temps durant lequel les familles et amis ont découvert avec l’aide des animateurs de nouveaux jeux avec des cartes, des dés, des personnages… et, parfois, le smartphone s’intégrait à ces interactions sociales réelles et faisait partie du jeu et rassemblait les joueurs.

Mais les jeux ne sont pas uniquement destinés aux enfants et aux familles. "On en a aussi pour les adultes mais ce sont des jeux qui prennent un peu plus de temps. On peut passer 1 h, 2 h, 3h à jouer", souligne Jean-Marc Piron, membre de la Ligue des Familles.

"La magie de l’animation ludothèque, c’est qu’on vient seul ou avec ses amis, on peut rencontrer d’autres personnes à travers le jeu ou découvrir des qualités sur les personnes qu’on connaît. On peut aussi se découvrir soi ", remarque Jean-Marc Piron.

En plus de jeux qu’on pouvait tester, une bourse aux jouets s’étalait sur les différents étages du centre culturel avec des figurines, des jeux de sociétés ou encore des modules à des prix abordables.