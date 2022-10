Aubel: un livre comme une invitation à être soi-même

"Inviter les gens à être qui ils sont pleinement": c’est la raison d’être de l’ouvrage de Pauline Drion, originaire d’Aubel. À la base, elle est comptable, diplômée d’HEC, mais elle a ensuite suivi une formation d’autrice-compositrice-interprète à Paris, notamment aux cours Florent. "J’ai appris l’écriture de chansons, et c’est là que tout s’est ouvert au niveau écriture." En octobre 2021, après une opération au laser aux yeux, qu’elle a vécue comme un petit miracle ( "J’ai retrouvé la vue au sens complet"), elle ressent le besoin d’écrire. "En avançant sur mon projet musical, j’ai eu un élan d’âme… C’est venu comme ça : à un moment, il a fallu que j’écrive un livre, et ce jour-là, j’ai écrit à peu près un tiers du livre, dans les heures qui ont suivi." Un an plus tard, elle publie son livre, autoédité, intitulé: Ose, brille, aime, comme les trois parties qui le composent. "C’est un ensemble de messages, qui comprennent une, deux ou trois phrases par page et chacun a pour but d’inviter les gens à être pleinement qui ils sont dans leur plus grande authenticité parce que l’on est façonné par l’extérieur, la société, l’éducation…", explique l’auteure de 31 ans, avant de souligner: "En étant pleinement soi, on rayonne beaucoup plus."