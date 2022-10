Augmentation du prix de la location des chalets de Noël: « Il faut se serrer la ceinture »

Un autre tempère: "Tout augmente, c’est la vie. La Commune n’a pas le choix, elle ne fait pas ça par plaisir, elle sait que l’avenir ne sera pas le plus rose pour elle avec l’augmentation des coûts de l’énergie. Je pense que tout le monde dégage une marge bénéficiaire pendant ce marché qui tourne très, très bien… On gagnera 100 € en moins. Je devrais même donner 200 euros en plus, je le ferais !"

Le bourgmestre, Freddy Lejeune, partage avoir été questionné à ce sujet et explique que cette augmentation se justifie au regard du contexte actuel: "On a eu les sauts d’index au niveau des salaires du personnel, etc., les budgets commencent à être très difficiles à boucler au niveau de toutes les communes. Il faut que l’on se serre la ceinture mais tout un offrant un service tout au long de l’année. Il n’y a pas que le village gourmand qui en pâtit. On a revu aussi les prix pour le hall omnisports, par exemple, parce que l’énergie va nous coûter fort cher, indique-t-il. On ne se rend pas compte mais c’est un montant important à charge de la commune, l’installation des chalets. Ce sont quelques hommes mobilisés une quinzaine de jours à temps plein pour monter et démonter tout. C’est énorme."