L’échevin Benoît Dorthu a rappelé que ce projet fut initié dès 2019 et qu’il convenait à présent de "déterminer le périmètre de la revitalisation urbaine". La zone d’équipements communautaires couvre "près de 10 hectares", elle regroupe "actuellement le hall omnisports, le stade de football, l’ancien centre culturel, le nouvel espace culturel, le service d’accueil de jour Le Bailou et le tennis club". On retrouve "à l’est le RAVeL Ligne 38 et à l’ouest les places Nicolaï et Albert 1er où sont logées les fonctions administratives, de commerces et de logements".

Soucieuse d’améliorer le cadre de vie du centre d’Aubel, la Commune a trouvé un partenaire privé (l’association momentanée Alimbattice-Lovenfosse) qui compte investir plusieurs millions d’euros (au minimum 2,5 millions rien que pour les appartements, et au moins autant pour l’hôtel) pour développer huit unités de logement et un hôtel de 22 chambres à l’ancienne gendarmerie. L’ancien centre culturel sera rasé pour permettre d’ériger les huit appartements de luxe (ils auraient presque tous déjà trouvé un acquéreur, nous dit-on) et l’hôtel serait construit par après (d’ici 2028).

©DONEA Architecture

"Un parc public en connexion directe avec la place Albert 1er, établissant de facto une liaison vers l’esplanade du nouvel espace culturel en cours de construction" sera créé, a commenté Benoît Dorthu, qui a mentionné qu’à "270 m de là, un permis de bâtir va être déposé pour un accueil de nuit (douze unités de logement) destiné à héberger des personnes handicapées qui bénéficient en journée du service du Bailou".

L’ancien centre culturel sera rasé. ©EdA LABEYE Philippe

La Commune se tourne à présent vers la Région wallonne afin de bénéficier d’une aide financière de 1,2 million d’euros sur un projet global estimé à 6,36 millions d’euros. Elle souhaite verdir la place Albert 1er (le kiosque serait démonté), créer un parc public entre l’hôtel et les futurs appartements et construire une esplanade extérieure pour l’espace culturel en connexion avec le parc public. Les parkings seront revus et les liaisons cyclo-piétonnes privilégiées.

Le kiosque serait démonté. ©EdA LABEYE Philippe

"C’est un projet ambitieux. Une vision à 10 ou 15 ans", souligne l’échevin des Finances, qui sait que seule la phase 1 (place Albert, esplanade et liaisons) est, avec le 1,2 million, budgétairement envisageable d’ici 2026. Le reste est "phasé" pour avoir des projections, "une vision globale" pour les deux prochaines décennies (… et lorsque les finances le permettront).

Avec 1,2 million d’euro, la Commune entend réaliser l’esplanade devant le futur centre culturel. ©EdA LABEYE Philippe

La minorité (et Jean-Claude Meurens) s’est abstenue. Et il nous a été confirmé, en sortie de conseil communal, que tout ne serait pas réalisé demain, « loin de là « .