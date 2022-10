La conséquence est directe pour les riverains qui disposent à présent de moins de places de stationnement. Certains n’ont d’ailleurs pas traîné à manifester une certaine colère. "Chaque riverain a reçu un courrier pour une rencontre avec moi un samedi matin. J’ai eu cinq ménages. Maintenant, certains ne savent plus se garer devant chez eux. J’ai d’ailleurs demandé des panneaux pour indiquer que le stationnement a changé, et j’ai demandé à la police de venir poser des avertissements puis, rapidement, des PV. Car si on laisse faire un mois les (mauvaises) habitudes seront prises", a commenté en conseil communal l’échevin des Travaux Francis Geron.

Ce marquage au sol implique un changement de mentalité car les places de parking sont désormais délimitées. Pour faire très clair: on peut se garer sur les emplacements définis et pas ailleurs (sous risque de recevoir une amende). La Commune a souhaité abroger la règle du stationnement alterné semi-mensuel qui posait des soucis chaque 1er et chaque 16 du mois. Elle entend aussi répondre à une demande des riverains qui ont bien trop souvent ramassé les morceaux de leur rétroviseur (quand ce n’était pas la voiture qui était déclassée). "On ne peut pas vouloir circuler rue de Battice sans se faire arracher les rétroviseurs et vouloir se garer de part et d’autre de la route devant chez soi, a poursuivi Francis Geron. On a eu des réunions avec le SPW et avec la police: pour faire respecter le règlement il faut que deux bus articulés puissent se croiser. J’avais une idée de plan de stationnement mais ils ont rajouté 15 m entre chaque zone de parking. Si une personne décharge sa voiture avec les quatre clignotants, elle ne sera pas verbalisée. Mais la police m’a dit de placer des plaques d’interdiction de stationnement partout. C’est ça que vous voulez ?"

Le bourgmestre et son échevin savent "qu’il y aura toujours des mécontents". Ils sont d’ailleurs disposés à faire une évaluation de cette nouvelle mesure. "Il y a moins de places mais la circulation sera facilitée. Les gens se plaignaient des rétroviseurs arrachés, il faut savoir ce qu’on veut. Mais il faut arrêter de penser que devant chez soi, c’est chez soi et que la place nous est réservée. C’est faux. Chacun peut s’y garer et le trottoir est fait pour les piétons, pas pour les voitures", a encore déclaré Francis Geron. Autant s’y habituer, et un peu marcher.