Aubel: le café Le Berry s’étend au Panier gourmand, avec un côté cuisine

Il s’agit donc bien d’une collaboration et non d’un rachat, "avec toujours Olivier Deroanne qui reste le chef en cuisine et moi qui m’occupe du reste". Aux numéros 19 et 21 de la place Antoine Ernst à Aubel, on retrouvera ainsi un côté bar et un côté cuisine sous le nom Le Berry. Le mur entre les deux établissements a été percé pour permettre la circulation, mais les deux ambiances seront bien distinctes. "Ce sera la même carte brasserie que l’on propose actuellement en été, mais on va la développer un peu plus en hiver, avec quatre suggestions qui changeront tous les quinze jours." La cuisine sera fermée le lundi toute la journée ainsi que le jeudi soir. Le bar, lui, est ouvert tous les jours.

Cet hiver, le Berry proposera également à nouveau son concept "raclettes et fondues sous chapiteau", dès le 20 octobre prochain.

Un «one shot» à Herve

Nicolas Rock était également à la tête de l’Arrêt Gourmand à Herve: un restaurant éphémère qui a ouvert cet été 2022 dans l’espace horeca de la Maison du tourisme. « C’était une expérience positive autant du côté de l’Office du tourisme que du mien », partage le patron qui précise qu’il s’agit bien d’un « one shot ». « J’ai trop de travail que pour reprendre quelque chose comme ça toute l’année. » La Ville de Herve et la Maison du tourisme du Pays de Herve ont annoncé sur les réseaux sociaux qu’un appel à candidatures serait lancé dans les prochains mois, après avoir « procédé à une remise en état des lieux ».