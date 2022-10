Ils collent des affiches partout mais qui sont les DoMineurs ? Quels sont leurs buts ?

"Ce qu’on souhaite, c’est informer la population pour que chacun puisse s’approprier la thématique, la rendre accessible à n’importe qui. À cet égard, l’affiche jaune attire le regard et c’est clairement un avis à la population. Nous ne sommes pas moins légitimes que nos politiciens pour informer la population. Nos politiciens auraient dû informer mais on sent que le sujet gêne. Du coup, nous ne sommes pas illégitimes dès lors que le monde politique ne fait pas son devoir d’information au grand public. Tout se fait dans notre dos…", clament-ils.

Un noyau créé en 2018

Plusieurs membres du collectif, dont une dizaine plus actifs, résident à Liège ou à Verviers mais aussi dans les communes concernées (Plombières, Aubel, La Calamine, Welkenraedt, Raeren, Lontzen, etc.). "Le noyau dur s’est constitué en 2018. Mais la volonté du gouvernement wallon date de 2012 et celle de la Commission européenne de 2008. Cette volonté européenne, qu’on retrouve dans son Initiative Matières Premières (IMP), elle est claire: faire de l’Union européenne le numéro 1 mondial des capacités relatives à la prospection et à l’extraction minière."

Convaincu que le gouvernement (wallon) "applique la relance minière en Europe dans l’ombre la plus totale depuis plusieurs années", le collectif entend que la question soit débattue avec les citoyens. "La Commission européenne recommande aux États de supprimer tout obstacle aux investisseurs, elle recommande même de court-circuiter la délibération démocratique qui ne ferait que ralentir l’ouverture des mines. Le décret n’est rien d’autre qu’un texte visant à sécuriser les entreprises minières. L’opacité est totale", craignent-ils.

Pourquoi s’opposent-ils à l’extraction minière ?

Derrière ce combat spécifique mené par les DoMineurs, c’est "notre mode de vie" qu’ils invitent à repenser. Par leur action, ils soulèvent la question "de quoi puis-je me passer demain ?" au lieu du "que vais-je pouvoir acheter demain ?". Ils auraient pu se dresser contre le permis d’exploitation d’un aéroport régional, contre l’extension de la 5G ou encore contre une Coupe du monde au bord du Golfe persique. Ils ont choisi l’extraction minière "car elle est à la source de notre développement. C’est un maillon (le maillon originel au service d’un modèle de développement) qui est très peu considéré par les citoyens". "Cette extraction s’invite dans nos contrées et c’est une porte d’entrée pour aborder une réflexion plus systémique qui est inévitable. Car on ne peut s’opposer aux mines juste pour le concept Nimby (NDLR: pas dans mon jardin… ), on doit élargir et se poser la question de la croissance économique qu’on nous présente comme infinie et pourtant basée sur des ressources finies. On veut nous faire croire qu’ouvrir un nouveau gisement ici va permettre d’arrêter une extraction ailleurs (en respectant un autre pays), mais c’est faux. On est dans un système additionnel. Le renouvelable ne remplacera pas le pétrole, qui lui-même ne remplace pas le charbon, qui ne remplace pas non plus le bois: c’est additionnel. On nous pousse vers une société numérique, connectée, en nous faisant croire à des énergies renouvelables propres (ce qui est faux, prenez les besoins d’une éolienne: 1 800 tonnes de béton, 300 t d’acier, des kilos de néodyme, etc.). Ce qu’on fait, c’est accentuer le problème derrière le fantasme de l’évolution énergétique. On continue à alimenter une économie industrielle dévastatrice sous prétexte de sauver le monde, plutôt que de repenser notre mode de vie d’une manière différente et réellement durable", exposent-ils, non sans éluder les répercussions sur la santé générées par notre économie et plus singulièrement par un projet d’extraction minière soumis à "un cadre ou une loi qui ne pourront jamais protéger ceux qui vivront proches des sites".

« On ne peut cautionner qu’un tel sujet soit occulté »

Prônant une décroissance de la consommation et une réduction de l’usage des matières premières, les DoMineurs critiquent "la transition numérique “invisibilisée”" et entendent "dénoncer le côté démocratique du capitalisme". "Le sujet est plus que jamais sur la table, le décret doit passer en seconde lecture. La thématique est brûlante. Nous sommes malgré nous devenus des experts lorsque nous avons réussi, en 2018, à faire fuiter le document du code minier (ce qui a permis aux communes de construire une base d’opposition pour ralentir le processus). Nous sommes devenus autodidactes d’une matière complexe… Mais quatre ans plus tard, on constate une préparation médiatique pour rendre un tel projet acceptable et un despotisme de certains partis politiques (avec des pressions claires). On a voulu remettre le débat sur la scène publique car on ne peut cautionner qu’un tel sujet, avec une telle importance, soit occulté. La pression venant de l’Europe est énorme et la task force de nos communes n’y arrivera pas seule. On veut faire percer le débat pour que les citoyens se réapproprient le sujet. Et vite, car on parle d’une application du texte en janvier 2023. On a voulu se positionner directement pour éviter une opposition molle", concluent-ils, plus déterminés que jamais à creuser davantage le sujet et à aller au charbon pour susciter un vrai débat public.