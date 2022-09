Le Casa de Verviers n’a pas l’autorisation de s’implanter à Aubel

S’est alors posée la question de ce refus (et l’origine des avis réclamés). "La vocation commerciale du bâtiment n’était plus officiellement reconnue car cela fait plus de deux ans qu’il n’est pas occupé. Il a donc perdu sa vocation commerciale", a précisé la majorité Aubeloise, ce qui a surpris plusieurs conseillers,

Bonne nouvelle cependant, le Biofagnes qui devait accueillir ses premiers clients ce 15 août dans les anciennes halles d’Aubel a annoncé, ces derniers jours, s’être fixé le début du mois de décembre pour ouvrir ses portes.