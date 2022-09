Driesch 2: Aubel exige moins de logements

Suzanne Jadoul (Sen5) a rappelé les enjeux (renforcer la centralité d’Aubel, connecter les quartiers, intégrer les nouvelles poches d’urbanisation…) avant de soulever les modifications par rapport à l’avant-projet. "Le RIE a mis le doigt sur une zone boisée en fond de poche B, donc l’idée est de faire baisser la densité pour cette poche. Sur la parcelle C, il y aura une forte demande pour des plus petits logements et il faudra répondre au vieillissement de la population.Nous retrouverions de l’habitat pavillonnaire en poche A, des maisons jointives (maximum deux ou trois maisons) en poches C et D, avec la possibilité (la seule) en D d’avoir un logement collectif."

D’autres modifications ont été apportées (sur les placettes, la zone mixte, le parking, les haies, les cheminements, etc.), mais c’est bien le nombre de logements qui a provoqué une levée de boucliers de la part des élus. Car si la densité de logements à l’hectare diminue en poche B pour arriver entre 10 et 12 logements à l’hectare, elle croît en poche C (principalement la parcelle Batico, qui finance les études réalisées) pour passer à maximum 35 logements à l’hectare (de 25 à 35). La poche C contiendrait donc entre 84 et 117 logements, pour un total compris entre 124 et 168 logements si toutes les poches étaient urbanisées, ce qui semble hypothétique vu les propriétaires des poches A (la société wallonne du logement) et B (des privés qui n’ont jamais souhaité vendre). Notons que, selon le bureau Traject, il n’y aurait pas de souci de mobilité, "mais c’est différent du ressenti", concède Suzanne Jadoul.

Les élus calment les ambitions du promoteur

L’argument de proposer des plus petites parcelles (donc moins chères) aux jeunes a été avancé, de même que celui des logements pour personnes âgées (pourtant à 750 m du centre), mais le conseil communal, par la voix de Frédéric Debouny, a émis plusieurs réserves portant sur l’égouttage, la mobilité et la densité. "Derrière le Delhaize de Welkenraedt, on est sur du 28 à 30 logements par hectare. Aller au-delà, c’est ouvrir une porte qui n’est peut-être pas souhaitable", a-t-il exposé, avant de proposer d’amender le projet pour réduire la densité de la poche C à maximum 30 logements l’hectare. Si le bourgmestre craint "que le projet capote si on rate cette occasion", le conseil a approuvé le SOL amendé. À l’exception de Jean-Claude Meurens, car "c’est bien de diminuer mais ce n’est pas encore assez".

La suite, c’est la réunion d’information ce jeudi à 18h (au Cercle), l’enquête publique (dès le 26 septembre), avant l’adoption, l’approbation et la publication au moniteur belge.