Une ferme «à taille humaine» à La Clouse

"Le projet est né d’une envie de faire partie de la transition alimentaire. On a recréé une petite ferme pour revivre à la campagne avec quelques vaches, quelques chèvres… comme il y avait du temps de nos grands-parents."

Grâce aux quatre hectares acquis progressivement par son papa à La Clouse (Aubel), La Ferme d’en Face a vu le jour durant le confinement. "On a démarré de rien. On a construit ensemble une chèvrerie, on a transformé un container en fromagerie, on a créé le petit magasin éphémère à la ferme…"

Aujourd’hui, 18 chèvres, 3 femelles et un taureau de Brunes suisses et deux femelles et un taureau de Black Angus leur permettent de proposer des colis de viandes et des produits laitiers.

Formés à Herve et à Dalhem

"Ce sont des veaux de lait qui sont vraiment élevés aux pieds de la mère dans les prés. On ne les engraisse pas avec du lait en poudre, c’est au plus naturel!"Maquée, ricotta, tomme, fleuris de La Clouse, pyramides cendrées, yaourts,… Hélène Bonten a appris à les préparer de façon autodidacte, mais elle peut aussi compter sur les bons conseils de Madeleine Hanssen, de la fromagerie du Vieux Moulin à Herve où elle travaille à mi-temps.

Quant à son compagnon, il se forme chez Mathieu Meens (Dalhem) en boucherie dans le cadre d’un cursus à l’IFAPME.

La diversification pour survivre

À terme, le but est d’ouvrir une boucherie à la ferme. En attendant, des colis de viandes sont disponibles à la ferme pendant certains week-ends (comme celui du 17 et 18 septembre 2022) en présence d’autres producteurs. Les produits laitiers sont, eux, disponibles toute l’année.

Pour pouvoir vivre de leur ferme, le couple compte sur la diversification: ils veulent proposer des activités à la ferme pour les enfants ou encore de la réinsertion sociale. La Ferme d’en Face travaille d’ores et déjà avec l’ASBL Racynes qui fait de la réinsertion sociale en milieu agricole.