«Pascal, le grand frère», pour un stage de self-défense à Aubel

Que les fans se rassurent, ils auront l’occasion d’approcher Pascal durant la pratique, mais aussi après. "Il se prêtera au jeu des photos et des dédicaces", assure l’organisateur. Le public pourra également assister à l’événement moyennant une entrée de cinq euros.

Un invité prestigieux pour les dix ans du club

Le club Imoogi a l’habitude de convier des noms connus… mais des arts martiaux. "On a déjà eu des maîtres coréens de 8eet 9edan… mais ils ne sont connus que par les taekwondistes, un karatéka ne les connaissait par exemple pas. Pour marquer les dix ans du club cette année, on a voulu proposer un stage hors norme", glisse Patrick Pitz, à la tête du club qui compte une septantaine de membres. "Pascal Soetens maîtrise le sujet des arts martiaux, il est quand même 6edan en Kung-Fu… et c’est également une personnalité du petit écran. C’est ainsi un moyen de faire découvrir les arts martiaux d’une façon différente, en dehors des pratiquants."

www.Imoogi.be; taekwondo.imoogi@gmail.com; 0499/500009. Places limitées.