Les Ravellistes ont eu chaud au Beau Vélo à Aubel (photos & vidéo)

Ainsi, ce samedi, c’est à Aubel que l’émission de la RTBF, toujours chapeautée par Adrien Joveneau et le régional Olivier Colle, a planté ses tonnelles à côté du terrain de foot. Une émission qui a été ici une première pour la journaliste Hélène Bernard pour qui, après avoir déjà collaboré au niveau de la scène du Beau Vélo, a assuré l’antenne depuis le studio sis à Aubel.

13h18, le départ est donné pour partir à l’assaut des 27,4 kilomètres du tracé qui a emmené d’abord les cyclistes vers le cimetière américain puis le château de Crawhez et Froidthier. Ensuite, la halte ravito s’est déroulée à l’arrière du château de Gorhez. Une pause salvatrice qui a fait du bien à pas mal de Ravellistes, le tout avec une vue donnant sur les bocages aubelois. Peu après, c’est devant l’abbaye du Val Dieu que les Ravellistes sont passés avant de remonter, et c’est peu de le dire pour certains,vers Aubel et l’arrivée ponctuée par le concert de Suarez.

Mais durant tout ce parcours magnifique et réalisé dans les temps de l’émission, ce qui n’était pas mince affaire vu le tracé, l’ambiance était très bon enfant tant dans le peloton qu’au bord des routes. Car de nombreux riverains, dont la famille de Francis Hubin, le coordinateur du Beau Vélo, devant leur domicile de Thimister-Clermont, n’ont pas hésité à arroser les coureurs pour les rafraîchir. Ce qui fut unanimement apprécié!