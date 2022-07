Une nouvelle voirie entre la N3 et la rue du Mémorial pour désengorger Aubel des camions?

Les cosignataires du courrier estiment que leurs signaux d’alarme"ont été mis en sourdine ou traités de manière inintelligible afin de temporiser". Se basant sur le schéma de structure de 1994 mais aussi sur l’étude d’incidence de la zone d’abattage de la rue de Merckhof (1997), le comité pointe"les conséquences de la désinvolture dont la Commune a fait preuve depuis des années". Mentionnant les animaux écrasés, l’utilisation abusive des abords par les camions ou l’excès de véhicules ( une étude a été réalisée en février : 38 000 véhicules par semaine dont 3 614 véhicules longs), le comité (dont un ingénieur civil) a calculé la consommation d’un véhicule qui emprunte la nationale 3 et Henri-Chapelle pour se rendre au zoning, et celle d’un véhicule transitant par Aubel et la nationale 648. La première option serait la plus économe…"Il n’existe aucune raison valable de nous imposer ce trafic dangereux et en croissance exponentielle. La seule raison est un manque de motivation à ouvrir ce dossier avec qui de droit pour amorcer le changement", estime le comité.

«Trop d’abattages»

Dans son courrier, le comité mentionne la croissance des entreprises ces vingt dernières années, résultat d’une hausse de l’activité économique. Il critique l’absence de zone tampon et les écrans végétaux insuffisants. " Je pourrais vous parler des odeurs à vomir, des animaux écrasés contre la paroi du camion entre la rue Haes et la rue de Merckhof… Et, après tout ça, il est question d’implémenter un nouvel abattoir. Non seulement nos cris d’alertes sont étouffés, mais on rajoute une charge à notre peine", enchérit le comité qui juge que les études sont sous-exploitées et qu’il conviendrait"de rendre notre espace de vie agréable"et que"les problèmes liés au trafic soient traités".

«Dire qu’on ne fait jamais rien, c’est non»

Le Collège communal d’Aubel prépare une réponse à adresser aux riverains. Le bourgmestre Freddy Lejeune insiste:"On y travaille, dire qu’on ne fait jamais rien, c’est non!".

"Tout d’abord, tout n’est pas négatif avec le zoning. Certains ont travaillé dans les entreprises présentes, ils ont construit leur maison parce qu’ils travaillaient là. Tous n’ont d’ailleurs pas signé la pétition. On ne peut pas dire qu’on ne fait rien. On fait au contraire attention à la qualité de vie de nos riverains… Mais on ne peut pas non plus bloquer l’économie. Les riverains se plaignent de l’absence de verdure… D’accord si on prend un drone qu’on place au-dessus d’une entreprise, mais si on regarde depuis la rue du Mémorial on ne voit pas trop la zone agroalimentaire."

Une nouvelle voirie?

La Commune a pris connaissance des chiffres avancés par les riverains, mais "certaines entreprises ont fait des calculs qui sont différents…"."On a rencontré le Service Public de Wallonie et on va les recontacter pour trouver un arrangement. Notre idée, mais on doit aussi voir avec Welkenraedt, ce serait de passer par la route de l’ancien Charlemagne(NDLR: chemin du Moulin à Vent) , face à la maison de repos Belœil et derrière chez Rohen. Ainsi, on évite le carrefour en épingle au centre de Henri-Chapelle et les premières habitations de la rue du Mémorial. Ce serait une solution pour les camions, mais ça ne va pas se faire en un jour et il faut des budgets. À Aubel, on travaille aussi sur l’élargissement du carrefour devant les Filles d’Hortense. Et nous avons des projets sur plusieurs plans de mobilité (Pimaci, Piwacy…). On ne peut pas dire qu’on ne fait rien!"

Freddy Lejeune termine sur une considération personnelle concernant le projet d’abattoir."Je ne crois pas qu’ils(NDLR: la Province) le feront… Ils ne vont pas investir à 10 km d’ici (NDLR: à Saint-André) et refaire quelque chose ici… Mais on ne peut jamais dire jamais."