Cette 48eédition de la brocante, organisée par l’office du tourisme du Pays d’Aubel, réunira plus de 250 exposants dans le centre du village, fermé pour l’occasion. Aucun objet neuf n’est accepté et il est désormais obligatoire de réserver son emplacement par internet ( www.brocante-aubel.be , via la même procédure que pour la brocante du lundi de Pâques à Verviers), à 10 € les trois mètres.

De la restauration sera proposée sur place par l’organisateur sous le label "Aubel Village Gourmand", et les autres demandes semblables seront refusées.

La dernière édition de la brocante d’Aubel remonte à 2019.