10 projets pour revoir la mobilité à Aubel… et d’autres points débattus au conseil

"Nous avons inscrit la réfection de la rue Saint-Antoine, la réfection de l’amorce de la rue de La Clouse (de la Croix de Bourgogne au numéro 17), l’aménagement du carrefour de la place de la Victoire avec un îlot tourne-à-gauche vers la rue Tisman, la réfection de Bushaye du carrefour Gorhez jusqu’au château d’Altena et l’extension du bâtiment du CPAS (salles de rencontre et de réunion). Il a fallu faire des choix et les estimations ont nécessité un travail conséquent des services" , a exposé l’échevin Francis Geron, concédant que deux places de parking seraient "perdues" place de la Victoire (face au restaurant, pour permettre aux camions de s’écarter). "La Région fera le choix des projets, pas nous" , a précisé l’échevin des Travaux.

L’échevin Benoît Dorthu a listé les projets PIMACI, comme une liaison cyclo-piétonne entre le RAVeL Ligne38 et la N648 (derrière le Okay), huit fois dix parkings à vélo, un réaménagement de la place Antoine Ernst en supprimant son accès pour les voitures (devant le magasin d’alimentation) via la rue de Battice ( "une place qui mérite mieux" , a précisé justement l’échevin), un accès cyclo-piéton (une rampe) entre le pont des Soupirs (rue Saint-Antoine) et le RAVeL et des travaux rue de l’Abbaye à Saint-Jean-Sart.

Ces plans seront envoyés à la Région (pour le 31 juillet) qui sélectionnera les fiches projets prioritaires.

Un conseil qui n’aurait pu se tenir sans l’opposition

1. Qui préside?

Le conseil communal de ce lundi 4 juillet s’imposait afin d’approuver le plan d’investissement communal et le plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité, raison pour laquelle il se tenait en juillet. Cependant, avec sept élus de la majorité (sur dix) et quatre élus de l’opposition (sur cinq), il aurait donc pu ne jamais se tenir sans la présence de l’opposition (sept élus sur quinze).

Par ailleurs, Léon Stassen a souhaité le strict respect du règlement d’ordre intérieur (de peur que la séance ne soit pas validée). Ainsi, Freddy Lejeune a présidé le conseil en l’absence de Frédéric Debouny, alors qu’Aubel Demain avait opté pour le plus jeune conseiller communal, à savoir François Dumont.

2. Projet de l’hôtel: le point

À la demande de la minorité, Francis Geron a fait le point sur l’état d’avancement du projet de l’hôtel au cœur d’Aubel. "Une réunion de principe s’est tenue en juin. Nous avons, à 90%, un accord de la DGO4 et nous allons pouvoir définir la zone de construction, pour ensuite passer les actes. Nous devrions introduire les plans fin août, ils seraient validés et ensuite nous signerions les actes (en décembre?)."

L’acquéreur de l’ancienne police (pour 850000 €, lié via une convention d’achat) reste motivé par ce projet qui prévoit un hôtel mais aussi huit unités de logements (des appartements) sur l’actuel site du centre culturel. "C’est dommage d’avoir perdu autant de temps" , a sobrement commenté Jean-Claude Meurens.

3. CPAS

Le résultat budgétaire 2021 au service ordinaire du CPAS se clôture sur un boni de 31779 €. À l’extraordinaire, le CPAS a pu remplacer sa centrale téléphonique et plusieurs ordinateurs en 2021.

4. La Driesch en septembre

Le projet de Schéma d’orientation local (SOL), préalable à la mise en œuvre de la Zone d’aménagement communal concerté (ZACC) de la Driesch, a été reporté au mois de septembre, la responsable du dossier ne pouvant le présenter ce lundi soir.

5. En ordre

Les micros étaient enfin opérationnels à Aubel. De quoi entendre les propos des élus sur les réseaux sociaux.