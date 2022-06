Derrière cet affaissement, soulevé en conseil communal par Léon Stassen, se cache en réalité un réel problème pour la commune d’Aubel.

"La SWDE (NDLR: la Société wallonne des Eaux) nous garantit qu’il n’y a pas un problème de fuite sur leurs canalisations. Le SPW (NDLR: le Service Public de Wallonie, car il s’agit d’une nationale, la 648 entre Aubel centre et Hagelstein) nous dit que tout était correct il y a quatre ans lors des travaux. Or, on se retrouve avec un trou de 30 centimètres entre le béton maigre et l’asphalte. Ce serait en raison d’une source d’eau…" , déplore l’échevin des Travaux Francis Geron.

©EdA - Pierre LEJEUNE

L’AIDE (l’Association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège) est venue sur place ce lundi matin et la Commune multiplie les contacts avec le SPW pour trouver une solution rapide, "si possible avant les congés du bâtiment" , prie l’échevin à qui il ne reste dès lors plus qu’une quinzaine de jours pour réparer la voirie. "Depuis les travaux, l’égout est devenu imperméable. Donc l’eau ne sort plus de l’égout mais elle ne peut plus y entrer non plus. On doit trouver une solution durable avec le SPW car si on ne répare qu’à ce niveau (celui de l’affaissement), que va-t-il se passer avant ou après? Notre problème, c’est que le SPW et la SWDE ne se sentent pas responsables. Donc les derniers, c’est nous…"

La Commune remue ciel et terre (et même les fondations) pour trouver une solution et "un accord pour savoir qui va prendre quoi en charge" . Et Francis Geron de conclure en conseil: "Mais je pense que la réponse, elle est connue!" .

L’église, le cimetière et le parc d’Aubel à visiter via des audioguides?

Visiter le parc et le cimetière de l’église serait possible à l’avenir. ©© EdA - Jacques Duchateau

1. Des audioguides pour l’église

Le marché d’architecture de l’église saint Hubert d’Aubel (attribué à un cabinet d’Olne) passe de 3630 € à 4961 €. "On peut valoriser le patrimoine à haut intérêt communal , a présenté Francis Geron. On peut avoir un subside de 60% si nous rénovons plus en profondeur l’église, et la toiture commence à percer donc on a réalisé une extension de marché pour développer ce projet. On saura en fin d’année si nous sommes éligibles." L’intérêt de ce projet, c’est d’avoir un volet sur le patrimoine et un volet touristique. "On intègre la possibilité d’avoir des audioguides pour des visites de l’intérieur de l’église (vitraux), du parc et du cimetière qui contient quelques éléments remarquables. Ça va augmenter encore l’attrait touristique du village" , sait Benoît Dorthu.

2. Liaison douce

Le tronçon entre le RAVeL et le giratoire N608 (le dessus de Merckhof) est approuvé, il devrait coûter 160000 € et est subsidié (pour 150000 €). Il s’agit ici de la première partie de la voie entre Aubel et Henri-Chapelle.À noter que les cyclistes seront à l’honneur le 13 août avec le Beau Vélo de RAVeL.

3. Les Aubelois plus «pauvres»?

Le résultat comptable à l’ordinaire pour 2021 chiffre à 888000 €, ce "qui n’est pas optimal mais s’explique en raison d’un retard dans l’enrôlement du précompte immobilier" , avance l’échevin des Finances Benoît Dorthu. La Commune dispose toujours de 135000 € dans le fonds de réserves extraordinaire et de 433000 € de provisions (pour l’abattoir, le CPAS, le service d’incendie…). La charge de la dette augmente inévitablement (vu l’emprunt pour le centre culturel, mais avec un taux fixe à 0,51% Aubel s’en sort plutôt bien) mais les recettes à l’impôt des personnes physiques sont en baisse. "De 335 € par habitant à 303 € par habitant, est-ce à dire qu’il y a un appauvrissement de la population" , s’interroge Léon Stassen. "Il y a un effet Covid 2021 et un vieillissement de la population. C’est la réalité de notre pyramide des âges et une personne pensionnée ne paie presque plus rien à l’IPP" , a répondu Benoît Dorthu, à l’aise sur les questions financières. Les avoirs de la commune sont aussi en baisse de 600000 € pour tourner dans les 1,38 million d’euros. "Mais on a investi et on a capitalisé sur la culture, longtemps le parent pauvre" , souligne l’échevin. Bonne nouvelle, enfin, la Commune va pouvoir à nouveau s’appuyer sur des techniciennes de surface communales. La sous-traitance ne sera pas abandonnée car "elle permet d’assurer un service public de qualité" mais le mix des deux s’opérera à Aubel.

4. Micro défectueux

Les tests du matin étaient concluant, mais lundi soir, à l’heure d’entamer le conseil communal, les deux nouveaux micros (en test) faisaient grève. L’un d’eux a cependant concédé à un service minimum en fin de séance.