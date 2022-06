Depuis trois ans, la Brasserie du Val-Dieu propose la Blanche de Liège , labellisée "prix juste producteur" depuis son lancement et primée aux World Beer Award 2019 (en bronze). Cette dernière a désormais sa "petite sœur" fruitée, avec une prédominance de goût framboise.

Une bière d’été

La "rosée" titre à 4,4%, elle est également labellisée "prix juste producteur".

"On vient de la sortir aujourd’hui. On compte la proposer toute l’année, mais il est évident qu’on en vendra certainement plus en été" , nous précise Alain Pinckaers, pour la brasserie du Val-Dieu.

L’an dernier, la brasserie avait déjà sorti en son nom propre la " fruitée " , une cousine au goût de cerise griotte et fruits rouges… Mais bien plus corsée, puisque cette dernière titre à 9%!