38000 véhicules par semaine rue de Merckhof!

Début d’année, répondant à la minorité au conseil communal, le bourgmestre Freddy Lejeune avait confirmé vouloir analyser la circulation à Merckhof et insisté sur "les balbutiements du projet" . Ce lundi, Jacques Piron a souhaité prendre connaissance du suivi du dossier.

"Rien de bien nouveau, c’est un projet de la Province de Liège qui a acheté une réserve foncière pour, à moyen terme, y créer un abattoir de volailles" , lui a répondu l’échevin Benoît Dorthu.

La Province, qui souhaite "répondre à une demande urgente du secteur" , a lancé une expérience à Saint-André (Dalhem) avec un abattoir de 50000 volailles. Celle-ci se clôturera en 2024. "On a pu rencontrer les riverains et une grosse partie des nuisances porte sur le charroi lourd. Nous avons dès lors demandé un comptage des véhicules (vitesse et ratio véhicule léger/véhicule long). Ainsi, sur la semaine du 17 au 24 février, il y a eu 38000 véhicules dont 3614 véhicules longs (on est en mesure de calculer la taille, pas le poids). 85% de ces véhicules circulaient à une vitesse moyenne de 61 km/h, donc trop vite mais tout juste au plafond pour les radars. Le responsable du Service Public de Wallonie a envisagé l’option de ralentisseurs, mais c’est générateur de vibrations: l’option a été balayée. Que nous reste-t-il comme options? Un radar informatif et un radar répressif sur fonds propres (il faut alors un accord avec le parquet)" , a poursuivi le premier échevin.

«La limite du bien-être»

La rue n’est pas considérée comme "accidentogène" puisque la zone de police a relevé moins de 10 accidents de 2008 à 2018. "Il y a un ressenti réel pour les riverains, donc on avance. Mais ce n’est pas une priorité pour la police" , a précisé Benoît Dorthu.

Ces informations de sécurité routière éloignaient les conseillers des poulets (blague à part) et Benoît Dorthu a souhaité savoir ce que pensait la minorité d’un tel projet d’abattoir, même si celui-ci "n’existe pas encore" officiellement. "On doit être très réservé, très prudent par rapport aux riverains , insiste Jacques Piron. Il faut garder le bien-être à Aubel, et je crois qu’on arrive à cette limite. On doit être attentif à ce que la Province ne nous impose pas quelque chose. S’il y a un projet ou des informations à aller chercher, on doit le faire."