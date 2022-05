Le carrefour de la rue Haes rouvre… avant la fermeture de la 648

Un mois après sa fermeture (le 19 avril), le carrefour de la rue Haes, de la rue de la Kan, de la rue St-Antoine et de la place de la Victoire est achevé. Le chantier s’est terminé ce mercredi. "C’est fini (on a fait les peintures ce mercredi), on rouvre. On a gagné une semaine par rapport au planning. On devra encore faire les phases 3 et 4 du chantier qui doit s’achever à la mi-août" , signale l’échevin aubelois des Travaux Francis Geron.