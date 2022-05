Une affiche «à la hauteur» pour le retour des Concerts du Printemps

Une pandémie plus tard, "la machine est relancée" avec les mêmes ingrédients: cinq concerts sur cinq vendredis de suite à la fin du printemps. Toutefois, quelques pincées de sel viennent rehausser l’édition 2022… à commencer par l’ouverture!

1. Anne et Yann Queffélec à Liège

Le festival débute un jeudi! Ce 19 mai, Anne Queffélec accompagnera son frère Yann pour un concert dans la salle académique de l’Université de Liège (place du XX Août). "On va pouvoir toucher un public nouveau , espère Philippe Hallet. L’occasion s’est présentée, d’autant que nous avions déjà Anne le vendredi. Yann Queffélec est un auteur de très grande qualité, Prix Goncourt en 1985 pour son roman Les noces barbares, adapté au cinéma. Breton, c’est un grand marin qui a beaucoup voyagé et a accompagné Éric Tabarly. Il a écrit un texte sur la mer, et sa sœur jouera au piano des musiques qui ont comme thème la mer (Debussy, Ravel, Chopin…). Ce sera une soirée musicalo-littéraire inédite, ils l’ont peut-être faite trois fois. J’ai trouvé cette proposition formidable lorsque je l’ai vue à Paris, et j’ai sauté sur l’opportunité."

2. Anne Quéffélec, seule

Le lendemain, soit 20 mai au Val-Dieu. La pianiste prévoit un programme avec Haendel, Bach et Scarlatti. En seconde partie, elle interprétera la dernière sonate, en ré bémol majeur, de Franz Schubert, "un chef-d’œuvre absolu" .

3. Emmanuelle Bertrand, la lauréate

Le 27 mai, la basilique résonnera grâce à la violoncelliste Emmanuelle Bertrand, lauréate des Victoires de la Musique classique en 2022 (soliste instrumental). Elle jouera trois des six suites de Jean-Sébastien Bach, enregistrées en 2019. Artiste de l’année 2011 pour le magazine Diapason, elle s’est déjà produite à Aubel "il y a une dizaine d’années" .

4. Clematis, des Belges au sommet

Ensemble international de musique baroque créé en 2001, Clematis compte une dizaine de musiciens actifs dans les meilleures formations baroques. Ils proposeront Stylus fantasticus , "du XVIIeallemand, un compositeur peu connu mais festif et joyeux" . Des imitations d’instruments de musiques ou de cris d’animaux (poules, chats…) seront au programme. "De l’inattendu."

L’ensemble baroque Clematis se produira à Val-Dieu le vendredi 3 juin. Un groupe belge à la renommée internationale.

5. Quatuor Modigliani, le retour

"Ils reviennent au sommet de leur art. Ils ont mis le confinement à profit pour enregistrer l’intégral des quatuors de Schubert (ils ont reçu un Diapason d’Or et un Choc de la Revue Classica). Ils nous proposeront, des 15 quatuors, le second, le huitième et le quinzième. Un chef-d’œuvre incroyable composé dans les derniers mois de la vie de Schubert, un des plus extraordinaires des compositeurs" , vante le président du festival.

6. Jean-Philippe Collard-Neven et Roby Lakatos en conclusion

Un nouveau podium sera installé. De 2020, il n’a jamais servi. ©EdA - Pierre LEJEUNE

Le Visétois Jean-Philippe Collard-Neven permettra, avec Roby Lakatos (qui a explosé et a joué au Carnegie Hall de New York), de "sortir des sentiers strictement classiques" . Jean-Philippe Collard-Neven a "évolué vers l’improvisation et propose un duo avec un violoniste tzigane pour un programme surprise (musique de films, musique populaire ou tzigane…)" . De quoi élargir les horizons du festival.

Les deux premiers rendez-vous sont déjà fixés à la semaine prochaine pour le public (belge, allemand et néerlandais) qui aura, un soir, l’occasion de croiser dans la basilique du Val-Dieu la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a confirmé sa présence ce mercredi matin.

Infos et réservations via www.concertsduprintemps.be, info@concertsduprintemps.be ou 0472/604905. 115€ pour les 6 concerts, 90 € pour ceux à Aubel. 25 € le concert. – 26 ans: 10€. -12 ans et élèves des académies: gratuit.