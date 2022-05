Les policiers d’Aubel ont présenté leur nouveau poste, un bâtiment à la pointe

Exit donc l’antenne de police (intégrée dans un projet d’hôtel de 22 chambres, notamment) pour un poste de police. "Lors de l’antenne, nous avions entre 28 et 29 personnes (en comptant les inspecteurs, les gradés, le personnel…) à Aubel, mais tout le monde ne s’y trouvait pas au même moment puisque nous avions des inspecteurs à Thimister et à Plombières. Désormais, avec l’antenne à Plombières, nous avons sur Aubel quatre inspecteurs dont deux qui se rendent à Thimister-Clermont" , sait Vincent Corman, chef de corps de la zone de police du Pays de Herve.

Ces inspecteurs, qui ont "traversé la rue en juin 2021" , informe Freddy Lejeune, disposent désormais d’un espace de travail de 150 m2. "Il était important de préserver sur Aubel une présence policière. Nous avions repoussé l’inauguration à cause de la pandémie" , lâche d’ailleurs le bourgmestre d’Aubel. Récents et polyvalents (avec vestiaires, douches et même un espace de rangement pour les futurs VTT…), les bureaux sont aussi conformes à la circulaire de 2017. "Les antennes de Herve et de Plombières respectent déjà les normes, et celle de Welkenraedt suivra après les travaux. Pour les postes, Aubel est le premier à répondre pleinement à la GPI 91. Celle-ci émet toute une série de normes comme avoir un premier sas pour voir si les visiteurs n’ont pas d’objet dangereux, avant un sas d’attente pour accéder aux locaux d’audition… Il y a également des éléments de résistance (NDLR: murs et vitres) contre les balles de certaines armes à feu (NDLR: dont des fusils automatiques) " , ajoute Vincent Corman.

Quant au mot de la fin, sur l’historique des lieux, loués par la zone de police (le loyer fut évoqué en conseil communal, à savoir 20160 €/an pour un bail emphytéotique de 27 ans), qui de mieux que le bourgmestre pour l’évoquer avec une certaine nostalgie. "Auparavant, c’était la BNP Baripas Fortis, et encore avant une CGER. L’armurerie est d’ailleurs dans l’ancienne salle des coffres. Mais avant tout cela, c’était le café du Bon Accueil, où les Aubelois ont connu des mariages et de nombreux concerts: des harmonies, des Beethoven (NDLR: de l’ancien bourgmestre Jean-Claude Meurens) …"