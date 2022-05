Basket-ball | Le commentaire de Damien Maréchal : Quand Aubel choisit de renoncer…

Choisir c’est renoncer dit l’adage mais fallait-il renoncer ? C’est la question qui se pose après que Aubel (R2) ait choisi de déclarer forfait lors de sa dernière rencontre de la phase classique, un déplacement à Charleroi. La seule blessure de Perin en fin de semaine ne mettant pas à mal un effectif, certes fatigué, qui restait suffisant pour assumer numériquement cette dernière échéance. On parle d’un choix stratégique du côté du club herbager, l’équipe n’ayant plus rien à gagner en termes de classement avant de débuter les play-off… Mais cela reste-t-il vrai en termes d’image et d’équité sportive, pas sûr. Pas sûr non plus qu’en cas de rencontre à domicile Aubel aurait apprécié, en termes de recette, voir son adversaire renoncer à se déplacer… D.M.