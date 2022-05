Et à cet endroit, tout au long de ce week-end, on a pu découvrir des centaines d’œuvres réalisées par de nombreux artistes, dont certains en herbe.

Car Artistouille, mis sur pied par le centre culturel, propose tout au long de l’année des ateliers créatifs destinés à tous. Et donc même aussi aux plus petits qui avaient droit à leur salle d’exposition exclusive à l’étage du centre culturel. On pouvait y voir des dessins, des créations et autres montages.De quoi rendre fiers les parents!

Quant aux plus grands, ils avaient aussi droit à leur salle spécifique au rez-de-chaussée, de l’autre côté du parking.Là aussi, des dizaines d’œuvres réalisées ces derniers mois ont pris place sur les murs. Et les Aubelois, mais aussi les visiteurs, ont pu les découvrir durant ces deux premiers jours. Enfin, Artistouille est encore visible ces lundi, mardi et mercredi.