La gym célèbre son siècle d’existence

Depuis 1922, la gymnastique a fait son apparition à Aubel. Mais avec une petite particularité, comme l’explique Jean-Marc Schoonbroodt , président de la Royale Gymnastique Aubel depuis vingt ans. "Quand cela a démarré en 1922 avec L’Avant-Garde, le club était uniquement destiné aux hommes pour une préparation physique et au service militaire. Et puis le club a bien vécu jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale où, après celle-ci, il a connu un creux.Il a ensuite été relancé par le président de l’époque, Clément Meurens, en 1954. Et puis en 1958, c’est le club féminin nommé L’Équipe, qui s’est créé. Avec rapidement du succès car il y a eu 150 filles inscrites dès la deuxième saison. Enfin, au début des années 2000, les deux clubs ont fusionné pour arriver maintenant au club actuel avec 250-300 membres répartis dans une quinzaine de groupes. On avait dépassé les 300 membres avant le Covid mais avec celui-ci, nous sommes un peu redescendus au niveau du nombre à 250.Et cela redémarre petit à petit."