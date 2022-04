Une boutique de déco et cadeaux à Aubel

Depuis cette semaine, c’est une toute nouvelle boutique qui a vu le jour au centre d’Aubel. Il s’agit d’un magasin de décoration et d’idées cadeaux. « C’est ma toute première expérience en tant qu’indépendante, précise l’Aubeloise Alicia Goblet, qui est derrière le comptoir de Zanaka. J’ai étudié le marketing avant d’arrêter à cause du Covid. Puis, j’ai travaillé dans plusieurs commerces ou établissements Horeca d’Aubel, avant d’ouvrir ma propre boutique. J’ai toujours voulu être indépendante et il manquait une boutique de décoration dans le village. »