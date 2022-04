Au programme, une réception avec les autorités de la commune et un gala le samedi. Lors du marché dominical, des démonstrations sont prévues, suivies d’un barbecue et d’une après-midi festive. L’occasion de mettre en avant le club et ses athlètes.

Avant-Garde à vous

Bien qu’aujourd’hui, les garçons se font moins nombreux au sein du club, à sa création, seuls les hommes étaient acceptés. En effet, en 1922, à la sortie de la Première Guerre mondiale, le club Avant-Gardea été créé pour préparer ces messieurs au service militaire. Loin du sport de loisir, les entraînements non mixtes ont eu lieu pendant 36 ans. Après la Seconde Guerre mondiale, le club s’essoufflait lentement.

Mais c’est sans compter sur leurs consœurs aubeloises de L’équipe, avec qui ils ont fusionné en 1958.

Aujourd’hui, un peu moins de 300 membres composent le club, de 18 mois à 83 ans. Certains font même une centaine de kilomètres pour venir s’entraîner. Même si, il faut bien l’avouer, à partir d’un certain âge, ils s’inscrivent aussi pour la troisième mi-temps.

Un rôle social

D’abord situé à l’Épata, le club a ensuite migré vers l’actuelle bibliothèque, est passé par la salle de danse de la commune pour enfin finir au hall des sports d’Aubel.

Aujourd’hui logée dans l’extension de la salle, à côté des terrains de football et non loin des courts de tennis, cette salle de gymnastique est certainement l’une des plus belles de Wallonie, et l’une des mieux équipées, avec notamment sa fosse de 100m2. Elle joue aussi un véritable rôle social, comme l’explique Jean-Marc Schoonbroodt, président du club et membre depuis un demi-siècle: "Ici on inculque aux jeunes le respect. Ils apprennent à se dépasser et à vivre en groupe. C’est un sport gymnique et collectif." Lui qui a vu ses propres enfants évolués dans le club, il est désormais fier d’être à la tête de cette grande famille. Depuis toutes ces années, ils ont accueilli plusieurs champions de Belgique et espèrent encore en voir briller en championnat.