Limbourg : 3000 arbres plantés en un jour à Goé

Forêt touchée par le scolyte

Une initiative qui a pour objectif de restaurer une ancienne forêt gravement touchée par les scolytes – ces insectes redoutables -, et laissée en friche après avoir été exploitée il y a près de 5 ans. Parcelle qui a été très récemment rachetée "par un propriétaire privé installé dans la région et soucieux de redonner une structure forestière à cet espace au profit des générations futures", indiquent les autorités communales. Parmi les essences plantées, on retrouvera l’exploitation dite forestière en lignes avec des pins sylvestres, des chênes, des érables, des charmes et des châtaigniers et la haie en double rang avec des aubépines, des noisetiers, des fusains d’Europe, des cornouillers ou encore des charmes. "L’ensemble des bénéfices écosystémiques que procurera cette forêt contribue à la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, en particulier dans cette région sévèrement touchée par les inondations de 2021. La lutte contre l’érosion des sols est cruciale dans cette zone riveraine de la Vesdre", indique Liminus

Qui pour aider ?

Une journée qui est ouverte à tous, et nul besoin d’avoir la main verte pour y participer. Chacun est le bienvenu pour venir mettre la main à la pâte (des pelles seront fournies) et contribuer à la reforestation sur ce vaste terrain de 1,6 hectare, entre 10h et 16 h. "Pour que tout se passe bien, le nombre de personnes présentes simultanément sur le site est limité". Il faut donc choisir son heure pour venir planter ( https ://luminusforestin1day.eventsite.be) La Ville conseillant par ailleurs de rejoindre le lieu de plantation à vélo ou à pied, le nombre de places de stationnement étant limité. Il est aussi recommandé de se munir de vêtements chauds, de gants, de bottes ou de bonnes chaussures pour arpenter en toute sécurité et confortablement la parcelle qui sera plantée.

Pour garantir le succès de cette plantation massive, les partenaires ont fait appel à une équipe d’experts de Sylva Nova, spécialisée dans la gestion forestière des forêts tempérées. Leur expertise a permis de choisir les essences d’arbres les plus adaptées à la région et de préparer le terrain de manière optimale pour assurer la survie et la prospérité de ces jeunes arbres.

Après l’effort, le réconfort

La journée de plantation promet d’être non seulement enrichissante sur le plan de la biodiversité, mais également gourmande et divertissante. Les participants pourront se réchauffer avec des boissons chaudes, déguster une soupe de saison, des gaufres et des crêpes. De plus, des animations spécialement conçues pour les enfants ajouteront une dimension ludique à ce dimanche vert.