La brasserie Peak, en route vers les sommets: "On est capable de produire 16 000 hectolitres de bière par an" (photos et vidéo)

Un succès fulgurant, et pour le moins inattendu. Il faut dire que les deux fondateurs de l’entreprise, Victor Ernst et Gauthier Demolin, respectivement industriel et médecin, n’étaient absolument pas destinés à se tourner vers le milieu brassicole, "si ce n’est qu’ils aimaient beaucoup la bière, sourit Perine Ernst. Une fois, en soirée, ils se sont dit qu’au lieu de boire de la bière, ils allaient en créer une".

Fiers de nos entreprises: la brasserie Peak

Un projet né sur un coup de tête, ou presque

guillement "Ils ont voulu s’installer près du Signal de Botrange pour avoir la bière produite la plus en altitude en Belgique. Ça leur permettait de se distinguer."

Mais contrairement à bon nombre de ces grandes idées qui sont abandonnées dès le lendemain, Victor et Gauthier se sont mis à chercher des terrains pour implanter leur brasserie dès le lendemain. Ou presque. "Ils ont voulu s’installer près du Signal de Botrange (NDLR: le point culminant de la Belgique) pour avoir la bière produite la plus en altitude en Belgique. Ça leur permettait de se distinguer."

Et à peine un an après cette fameuse soirée, on réalisait en octobre 2017 les premiers brassins de Peak. "On a directement proposé quatre bières différentes. La blonde, la brune et la triple, qui sont assez classiques. On a aussi sorti une bière aux myrtilles, qui est un fruit caractéristique des Fagnes." Et cette région, ils la mettent en valeur autant que possible, notamment grâce à la terrasse de leur restaurant, qui offre une vue imprenable sur le plateau des Hautes Fagnes. Autre exemple: "L’eau qu’on utilise pour produire nos bières est captée juste de l’autre côté de la route". Difficile de faire plus local.

Et visiblement, la recette fonctionne plutôt très bien, en atteste cet agrandissement de la brasserie à peine six ans après la production de la première Peak. Mais au final, c’est quoi le secret ? "Je pense qu’on a bien été aidés par le Covid. Les gens venaient se balader dans les Fagnes et repassaient chez nous pour boire un verre et manger un morceau. Depuis, ils ont gardé un certain attachement à notre brasserie."

Il y a ça, mais aussi la qualité des produits, le cadre exceptionnel, et tout le reste, qui expliquent l’engouement autour de cette bière, née il y a à peine six ans. Vous parlez d’une success story ?

La brasserie Peak expliquée en chiffres

8 Peak produit huit bières «permanentes» : la blonde, la brune, la triple, la grand cru, la myrtille, la winter, la summer, l’IPA et la sans alcool. À côté de ça, la brasserie propose des éditions limitées et le Genepeak, produit en collaboration avec la distillerie Radermacher. À noter que Peak s’est également associée avec des artisans locaux pour proposer du fromage et du chocolat à la Peak.

2017 La brasserie Peak a été ouverte en 2017 par Victor Ernst et Gauthier Demolin.

5000 À l’origine, les cuves de la brasserie permettaient de produire 5000 hectolitres de bière par an. Les nouvelles installations permettent d’en brasser 16 000.

1000 L’année de son ouverture, la brasserie Peak a produit 1000 hectolitres de bière. En 2022, elle en a brassé 4000.

2065 Depuis son ouverture, la brasserie Peak a réalisé pas moins de 2 065 brassins.

16 Aujourd’hui, la brasserie Peak emploie 16 personnes. En 2017, elle ne comptait que 4 salariés. «Et avec l’arrivée des cuves, on devra probablement encore engager du monde», détaille Perine Ernst.

1000 L’espace dédié à la production vient d’être agrandi. Il est passé de 400 à 1000 m2.

Du nouveau matériel pas si simple à prendre en main

Si les brasseurs Karim Alcalde et Arnaud Deflandre aiment beaucoup le nouveau matériel, ils avouent avoir un peu de mal à s’y faire.

Fiers de nos entreprises: Peak ©EDA

Ce qui est bien, avec les nouvelles cuves qui viennent d’être installées, c’est qu’elles sont complètement automatisées. «On pourrait croire que ça nous simplifie la vie, mais ce n’est pas si évident que ça, sourit Karim Alcalde, brasseur chez Peak. Avant, nos cuves étaient semi-automatiques. Ça fait quand même une grosse différence. Il faut le temps de prendre ce nouveau matériel en main.»

Et puis, les anciennes unités de production fonctionnaient encore de manière largement mécanique. «On pouvait facilement intervenir nous-mêmes quand il y avait une panne. Aujourd’hui, comme tout est automatisé, c’est moins évident.»

Mais bon, ils ne vont pas non plus faire la fine bouche. «Le matériel est super, il faut juste le temps de s’habituer, avance Arnaud Deflandre, également brasseur. C’est pareil pour la ligne d’embouteillage, qui vient d’être modernisée. On a dû un peu chipoter, Mais maintenant, ça va tout seul.»

Un beau métier, malgré les changements

Et mis à part ces petits changements, les deux hommes aiment beaucoup leur job au sein de la brasserie. «C’est vraiment sympa, sourit Karim, qui a débuté le brassage en tant qu’amateur. Ça fait deux ans que je suis ici et j’ai appris plein de choses. Il faut dire qu’on a fait plus de 700 brassins.»

Même son de cloche du côté d’Arnaud, qui est également chez Peak depuis deux ans. «Je viens de débuter une formation en brassage cette année. Mais sinon, j’ai appris tout mon travail ici.»

Et même s’ils n’ont pas encore la liberté de créer des recettes eux-mêmes, «on peut les remanier afin de les améliorer, avance Karim. On participe aussi à la création des bières barriquées». Bref, ça n’a pas l’air trop mal de travailler chez Peak.